Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta 38 yaşındaki Emine Bulut'un boşandığı eşi F.V. (43) tarafından öldürülmesi olayı sonrası etkin ve hızlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine katil zanlısı F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, soruşturma dosyasının mahkemeye gönderildiği ifade edildi.