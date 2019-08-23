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  • 23.08.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 22:03

Son dakika haberi... 'u öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

'de, eski eşi 'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Emine Bulut'un ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay anına yönelik şiddet içerikli görüntülerin paylaşılmaması ve yayımlanmaması hususunda Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince erişimin kısıtlanması ve yayımlanmamasına yönelik kararların alındığı anımsatılan açıklamada, alınan bu karara aykırı davranışlar sergileyerek , yazılı ve görsel basında infiale neden olan paylaşımlar için ayrıca bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta 38 yaşındaki Emine Bulut'un boşandığı eşi F.V. (43) tarafından öldürülmesi olayı sonrası etkin ve hızlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine katil zanlısı F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendiği aktarılan açıklamada, soruşturma dosyasının mahkemeye gönderildiği ifade edildi.

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