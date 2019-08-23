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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 20:09

Son dakika haberi: ve 1. Lig'de "" kararı

Son dakika haberine göre, Gençlik ve ile (), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürdürülen için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı. Ayrıca takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürdürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı aldı. Ayrıca takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

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