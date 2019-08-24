THK'nın internet sitesinde "Avrupa'nın en büyük Amfibik Yangın Söndürme Filosuna sahibiz" ifadesi yer alıyor fakat filodaki uçak sayısı ve modellerine dair bilgi bulunmuyor. 2019 yılı Akdeniz ülkeleri hava gücü ve yanan alan karşılaştırması istatistiklerine göre THK sınıfta kaldı. Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa'ya göre en az yangın söndürme filosuna sahibiz. İşte rakamlar...

Peki, Türkiye gibi Akdeniz'e kıyısı olan ve sıcak havaların da etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalan diğer ülkelerde durum nasıl?

YUNANİSTAN

Komşu Yunanistan bölgenin en geniş yangın söndürme uçak filolarından birine sahip. Her ne kadar filonun yaşlı olması zaman zaman eleştiri konusu olsa da 13 Canadair CL-215 ile 7 Canadair CL-415'den oluşan 20 uçaklık bir filo faal olarak kullanılıyor. Canadair filosunda 22 uçak vardı ancak 2 CL-415 kaza yaptı.

Canadair CL-415 12 saniye içinde 6 tona kadar su alma kapasitesine sahip. 1.400 km uçuş menzili bulunan uçakların su alabilmek için 1.5 km'lik bir su pistine ihtiyaçları var.

Yunanistan'ın elinde ayrıca 18 adet Polonya yapımı Pezetel tipi yangın söndürme uçağı bulunuyor. Ancak 1983'ten bu yana kullanılan küçük uçaklar özellikle yeni model Canadair CL-415'lerin gelmesinin ardından genellikle devriye/kontrol görevleri için uçuyor.

FRANSA

Fransa Sivil Savunma bünyesinde yer alan yangın söndürme uçaklarının sayısı 26. Bunlardan 11'i CL-415, 10'u Tracker, 3'ü Beechcraft ve 2'si de Dash.

Filonun en eski uçakları olan ve Ağustos ayında yangın söndürme çalışmaları sırasında düşerek bir pilotun ölümüne neden olan Tracker'lar yerini 2020'de Dash model uçaklara bırakacak. Fransa 6 adet Dash alacağını duyurdu. Yeni nesil yangın söndürme uçağı olarak tanıtılan Dash, 10 ton su taşıma kapasitesine sahip.

Beechcraft model uçaklar ise daha çok devriye görevleri için kullanılıyor.

Fransa senatosunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 uçak için 90 pilot görev yapıyor.

İSPANYA

Akdeniz ikliminin de etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın elinde 17 uçaktan oluşan bir Canadair filosu bulunuyor (14 CL-215 ve 3 CL-415).

İspanya'da yangın söndürme uçakları hava kuvvetlerinin bünyesinde görev yapıyor.

İTALYA

İtalya'nın yangın söndürme filosunda 16 CL-415 ile 3 CL-215'ten oluşan 19 uçaklık bir Canadair ağırlığı dikkat çekiyor.

THK'NIN ŞOVU ELİNDE PATLADI

20 uçaktan oluşan yangın söndürme filomuz var diyen THK, şov yapmak istedi. Ancak sadece 2 uçağını kaldırabildi. Çalışır durumdaki iki uçakla pisti suladı. Milleti kandıracağını sandı.

Türk Hava Kurumu (THK), orman yangınlarını söndürmede sınıfta kaldı. CHP'nin desteği ile sosyal medyada algı operasyonuna başladı.

Ancak kameraları görünce hurda uçakları Ankara'daki hangarlara sakladı. Çalışır durumdaki iki uçakla pisti suladı. Milleti kandıracağını sandı.

CHP'NİN OYUNCAĞI HALİNE GELDİ

Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmur Övür, CHP'nin oyuncağı haline gelen ve yıllardır "yolsuzluk ve kötü yönetim" iddiaları ile çalkalanan THK'da yaşananları kaleme aldı. Övür, THK'nın rant kavgası ve Atatürk üzerinden çıkar peşinde koştuğunu yazdı.

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISI