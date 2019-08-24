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  • 24.08.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 14:17

Emrah Parlak kimdir? 'un ölümüyle ilgili skandal paylaşıma imza attı

Tüm Türkiye 'un ölümüne ağlıyor. Eşi tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürülen Emine Bulut olayı, kadına şiddetin boyutlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı... Pek çok kişi Emine Bulut'un öldürülmesine tepkisini sosyal medyadan dile getirirken, oyuncu Emrah Parlak skandal bir paylaşıma imzasını attı. Bülent Emrah Parlak, yaptığı paylaşımla Emine Bulut'un öldürülmesinden 'dincilik ve sağcılık suçlu' diyerek olay yarattı. Bu yaşananlar sonrası herkes ? sorusunun yanıtını arıyor. İşte Emine Bulut hakkında attığı tweet ile olay yaratan Bülent Emrah Parlak hakkında detaylar...

Bülent Emrah Parlak kimdir? Emine Bulut ile ilgili skandal paylaşım

Oyuncu Emrah Parlak, cinayeti ile ilgili attığı tweetle büyük skandala imza attı. Bu paylaşımın ardında '?' sorusunun yanıtı aranıyor. Peki Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında? İşte Bülent Emrah Parlak'ın attığı o tweet ve hakkındaki detaylar...

İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM

"Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu!".

BÜLENT EMRAH PARLAK KİMDİR?

Bülent Emrah Parlak, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Elazığ Karakoçanlı olan oyuncu, çocukluğunun bir kısmını Ankara'da geçirdi. Parlak, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı. 2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı. Başarılı oyuncu 2015 yılında hayatını Burcu Gönder ile birleştirerek dünya evine girdi.

Birçok film ve dizi projesinde yer alan Bülent Emrah Parlak, son olarak 'Geleceğin Starı' adlı yarışmada oyuncu koçluğu yaptı.

FİLMOGRAFİSİ

Jet Sosyete (2018) - Taksici (6. bölüm)

Tatlım Tatlım (2017)

Aşk Laftan Anlamaz (2017) Cemil

Familya (2016)

Git Başımdan (2015)

Ankara'nın Dikmen'i (2014) Dikmen

Böyle Bitmesin (2014) Konuk Oyuncu

Bir Yastıkta (2013)

Mutlu Aile Defteri (2013)

İnsanlar Alemi (2012) Konuk Oyuncu

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Gönül Salıncağı (2007)

Mavi Gözlü Dev (2007)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Organize İşler (2006)

Hırsız Polis (2005-2006)

Kapıları Açmak (2005)

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