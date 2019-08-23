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Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

Yine eski eş, yine bir kadın cinayeti... Her geçen gün Türkiye'nin dört bir yanından erkek şiddeti haberleri geliyor. Bunların sonuncusu eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut. Eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' feryatlarıyla yardım istediği o video sosyal medyayı salladı. Ardından Twitter kullanıcıları Emine Bulut, #ölmekistemiyorum, kadın cinayeti gibi başlıklar altında tepkilerini gösterdi. Ancak ne yazık ki Emine Bulut'un yaşadığı bu vahşet Türkiye için bir ilk değil. Türkiye daha önce defalarca kadın cinayeti ve çocuk istismarı haberlerini gördü. İşte Türkiye'nin gündemine damga vuran kadın ve çocuk cinayetleri...

23.08.2019 16:36 - Son Güncelleme: 23.08.2019 16:45
Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

Türkiye'ye eşi Fedai Baran tarafından vahşice bir şekilde öldürülen Emine Bulut olayını konuşuyor. Eşi Feda Baran tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayeti büyük yankı uyandırdı. Ancak yaşanan bu kadın cinayeti Türkiye için ne yazık ki bir ilk. Türkiye'nin gündemine damga vuran kadın ve çocuk cinayetleri.

Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

EMİNE BULUT

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı.

Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan bu olay Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ne yazık ki bu bir ilk değil.

Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE DAMGA VURAN KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ

MÜNEVVER KARABULUT

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.

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