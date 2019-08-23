Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...
Yine eski eş, yine bir kadın cinayeti... Her geçen gün Türkiye'nin dört bir yanından erkek şiddeti haberleri geliyor. Bunların sonuncusu eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut. Eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' feryatlarıyla yardım istediği o video sosyal medyayı salladı. Ardından Twitter kullanıcıları Emine Bulut, #ölmekistemiyorum, kadın cinayeti gibi başlıklar altında tepkilerini gösterdi. Ancak ne yazık ki Emine Bulut'un yaşadığı bu vahşet Türkiye için bir ilk değil. Türkiye daha önce defalarca kadın cinayeti ve çocuk istismarı haberlerini gördü. İşte Türkiye'nin gündemine damga vuran kadın ve çocuk cinayetleri...
Türkiye'ye eşi Fedai Baran tarafından vahşice bir şekilde öldürülen Emine Bulut olayını konuşuyor. Eşi Feda Baran tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayeti büyük yankı uyandırdı. Ancak yaşanan bu kadın cinayeti Türkiye için ne yazık ki bir ilk. Türkiye'nin gündemine damga vuran kadın ve çocuk cinayetleri.
EMİNE BULUT
Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE DAMGA VURAN KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ
MÜNEVVER KARABULUT
3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.