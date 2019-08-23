Emine Bulut olayı Türkiye için bir ilk değil! İşte Türkiye'nin konuştuğu kadın cinayetleri...

Türkiye'ye eşi Fedai Baran tarafından vahşice bir şekilde öldürülen Emine Bulut olayını konuşuyor. Eşi Feda Baran tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayeti büyük yankı uyandırdı. Ancak yaşanan bu kadın cinayeti Türkiye için ne yazık ki bir ilk. Türkiye'nin gündemine damga vuran kadın ve çocuk cinayetleri.