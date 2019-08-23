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  • 23.08.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 16:51

'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu?

Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana gelen olayda , 4 yıl önce boşandığı eski eşi 'u kızının önünde bıçaklayarak öldürdü. Annenin son anlarında çekilen görüntüler 'ye ayağa kaldırırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya müdahil olduğunu duyurdu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'yi sarsan le ilgili ''Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.'' açıklamasında bulundu. Peki Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? İşte Bakanlık açıklaması

Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu?

Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? Bakanlık son dakika açıklaması. Kırıkkale'de Emine Bulut'un öldürüldüğü anın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya tanık kolan kızının durumuna ilişkin bilgi verdi. Görüntülerde "Anne lütfen ölme" diye yalvaran kızın durumu hakkında bilgi veren bakanlık, "Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir" bilgisini verdi.

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