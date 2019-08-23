Emine Bulut'un 'anne lütfen ölme' diyen kızına ne oldu? Bakanlık son dakika açıklaması. Kırıkkale'de Emine Bulut'un öldürüldüğü anın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken, AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olaya tanık kolan kızının durumuna ilişkin bilgi verdi. Görüntülerde "Anne lütfen ölme" diye yalvaran kızın durumu hakkında bilgi veren bakanlık, "Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir" bilgisini verdi.