Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.08.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 17:32

: Başkan 'dan çağrısı

haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi sarsan cinayetiyle ilgili bir açıklama yaptı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız , Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

Altun, 38 yaşındaki 'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı.

"Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez." diyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru gösteremeyeceği uyarısında bulundu.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız , Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri