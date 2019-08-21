İSKİ 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki su kesintisi yapacak bölgeleri açıkladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? Su kesintisi yapılacak bölgeleri haberimizde bulabilirsiniz. .İstanbullular kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. Yaşamın her anı için önemli olan sudan mahrum kalan vatandaşlar İSKİ'den su kesintileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor.