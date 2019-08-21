İSKİ 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasındaki su kesintisi yapacak bölgeleri açıkladı. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? Su kesintisi yapılacak bölgeleri haberimizde bulabilirsiniz. .İstanbullular kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. Yaşamın her anı için önemli olan sudan mahrum kalan vatandaşlar İSKİ'den su kesintileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor.
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintileri 21 Ağustos 2019 Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüpsultan
İSKİ su kesintisi yapacağı semt ve ilçeleri açıkladı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre: Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüpsultan, K.Çekmece, Silivri ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 21 Ağustos 2019 tarihinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılacak.. İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Suları kesik olan vatandaşlar; 21 Ağustos 2019 İSKİ Sular ne zaman, saat kaçta gelecek diye araştırıyor. İşte İSKİ tarafından su kesintileri ile ilgi yapılan açıklama..
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