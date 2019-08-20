İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Diyarbakır, Van ve Mardin'de 350 belediye çalışanı gözaltına alındı.



BİRÇOK KESİMDEN TEBRİK YAĞDI

Terör bağlantısı olanların belediyelerden uzaklaştırılması birçok parti ve kurum tarafından takdirle karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, belediyeler ile ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade ederek "Hükümete desteğimiz tamdır" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" dedi. DSP Genel Başkanı Aksakal da "devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürü" olduğunu bildirdi.







SÖZDE MİLLİYETÇİ İP SESSİZ KALDI

Sözde milliyetçilik naralarıyla oy toplama peşinde olan İP ve Genel Başkanı Meral Akşener, terörle ilişkisi olan başkanların görevden alınmasına ilişkin tek kelime edemedi. Her fırsatta kameralar önüne çıkıp şov yapmaktan geri kalmayan Meral Akşener, 3 belediyeye kayyum atanmasını tebrik etmek yerine sessiz kalmayı tercih etti.

HDP'YE DİYETİNİ ÖDÜYOR

İP'in bu sessizliği "HDP'ye olan diyetini ödüyor" yorumlarını beraberinde getirdi. HDP'li Fatma Kurtulan, İP'lilere seslenerek "Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. O koltuklarda HDP oylarıyla oturuyorsunuz!" İfadelerini kullanmış ve aralarındaki gizli ittifakı itiraf etmişti.