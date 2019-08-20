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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 15:43

Sözde milliyetçi İP, kararını tebrik edemedi! 'ye diyet borcunu mu ödüyor?

Terör bağlantıları tespit edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı , Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı. Terör destekçilerinin belediyelerden uzaklaştırılması birçok parti ve kurum tarafından takdirle karşılanıp tebrik edilirken sözde milliyetçi İYİ Parti olaya ilişkin tek kelime edemedi...

Sözde milliyetçi İP kayyum kararını tebrik edemedi

İçişleri Bakanlığınca, , ve Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Diyarbakır, Van ve Mardin'de 350 belediye çalışanı gözaltına alındı.

BİRÇOK KESİMDEN TEBRİK YAĞDI
Terör bağlantısı olanların belediyelerden uzaklaştırılması birçok parti ve kurum tarafından takdirle karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Lideri , belediyeler ile ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade ederek "Hükümete desteğimiz tamdır" dedi. BBP Genel Başkanı , "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" dedi. DSP Genel Başkanı Aksakal da "devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürü" olduğunu bildirdi.



SÖZDE MİLLİYETÇİ İP SESSİZ KALDI
Sözde milliyetçilik naralarıyla oy toplama peşinde olan İP ve Genel Başkanı , terörle ilişkisi olan başkanların görevden alınmasına ilişkin tek kelime edemedi. Her fırsatta kameralar önüne çıkıp şov yapmaktan geri kalmayan Meral Akşener, 3 belediyeye atanmasını tebrik etmek yerine sessiz kalmayı tercih etti.

HDP'YE DİYETİNİ ÖDÜYOR
İP'in bu sessizliği "'ye olan diyetini ödüyor" yorumlarını beraberinde getirdi. HDP'li Fatma Kurtulan, İP'lilere seslenerek "Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. O koltuklarda HDP oylarıyla oturuyorsunuz!" İfadelerini kullanmış ve aralarındaki gizli ittifakı itiraf etmişti.

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