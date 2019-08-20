Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyı ve koylardaki yapılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bin 611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu" dedi.



Bakan Kurum'un açıklamasından notlar;

* 463 adet mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsü olduk. Sayın Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık, sıfır atık mavi projesiyle artık çöplerimizi dönüştürüyoruz. Sıfır atık mavi ile kıyısı denize olan şehir ve ilçelerimizde deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Plastik poşetlerimizin kullanımında yüzde 80'e yakın azalma oldu.

* Yeşil alan miktarını 7 metrekareden, 15 metrekareye çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz tüm ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesinde çalışıyoruz. Ayderimizi, Saldamızı, daha iyi hale getirerek gelecek nesillere aktaracağız. Muğla'da denetimlerimizi yaptık. Muğla'nın yüzde 75'i korunan alan. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi kaçak yapı yapılmasına müsade etmedik, etmeyeceğiz.

* Sahada 100'ün üzerinde teknik elemanımız inceleme yapıyor. 7.200 sahil kesimde, 3260 kaçak yapı ise iç kısımlarda. Yapmış olduğumuz denetimlerde imara aykırılıkları arkadaşlarımız tespit etti.

* Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ruhsata aykırılıklardan dolayı mühürlendi. Aynı bölgede 90 otel 330 konut, Gölköy'de 116 konut, Yalıkavak'ta 350 konut, otel, kıyı yapı inşaatı, Göktürkbükü'nde 50 konut, otel inşaatı, Yalıkavak'ta 70 konut, kot kesiti aykırılıklar, Gümbet'te 131 konut, Yalıçiftlik'te 450 villa, otel müdürlendi ve durduruldu. Tüm şehir genelinde balık çiftlikleriyle alakalı denetimler de sürüyor.

* Sosyal medyada çok konuşulan otelin de inşaatını durdurduk. Tüm ülkemizdeki korunan alan miktarını yüzde 17'ye getireceğiz. Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz.