İçişleri Bakanlığının Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün hakkındaki suçlamalar da ortaya çıktı.

Ahmet Türk hakkında terör örgütü kurma, yönetme ve terör propagandası dahil teröre ilişkin suçlardan Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yargılaması, ayrıca hakkında cumhuriyet savcılarınca terör suçlarına ilişkin 4 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığınca da 3 soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DEVLETİN ARAÇLARINI TERÖRİSTLERİN HİZMETİNE SUNMAKLA SUÇLANIYOR

Ahmet Türk'ÜN, belediye başkanı seçilmesinin ardından 1999 yılında Bagok Dağı'nda etkisiz hale getirilen 20 terörist için temsili olarak 20 boş mezar şeklinde yaptırılan ve 1988 yılında Nusaybin sınırları içerisinde etkisiz hale getirilen terörist Ayten Tekin ile 2005 yılında bir polis memurunun kaçırılması ve 2006 yılında bir askerin şehit edilmesi olayının faili olan, 2010 yılında mayın döşediği sırada patlamada ölen terörist Ahmet Uğurlar'ın isimlerinin verildiği terörist mezarlığına belediye imkanlarıyla her türlü araç, gereç ve malzeme desteğini verdiği verildiği ileri sürüldü. Devletin imkanlarını bizzat devlete karşı silahlı mücadeleye giren teröristlerin hizmetine sunmakla suçlanan Ahmet Türk, hakkında terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara'yı da belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent A.Ş.'ye genel müdür olarak atadı.

TERÖRİSTİN KARDEŞİNİ DANIŞMAN OLARAK YANINA ALDI

2014 yılında bölücü terör örgütüne katılan ve 2018 yılında Tunceli Nazımiye kırsalında girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Zagros Bahoz kod isimli Ali Ete adlı şahsın kardeşi olduğu bilinen ve kendisi de terör suçları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen, ayrıca terör suçlarından Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Enver Ete de danışman kadrosunda belediye bünyesinde görevlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MARŞINI AYAKTA SÖYLEDİ

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, 30 Ocak'ta yapılan aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşına salondaki tüm katılımcılarla birlikte ayakta eşlik ettiği de ileri sürüldü.

YABANCI BASINA 'KÜRTLERE SOYKIRIM YAPILIYOR" YALANINI SÖYLEDİ

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yabancı bir basın organına verdiği mülakatta terör örgütünün eylem ve söylemleri doğrultusunda ifadeler kullandığı, devletin Kürtlere yönelik imha politikası uyguladığını iddia ettiği ve bu yolla halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden açıklamalarda bulunduğu gerekçesi ile suçlanmıştı.

Ahmet Türk, başta Mustafa Karasu olmak üzere terör örgütü elebaşlarının talimatlarıyla cezaevlerinde açlık grevi yapan terör örgütü mensuplarına destek amacıyla 6 Şubat günü Artuklu ilçesinde ''Tecridi kıralım, faşizmi yıkalım, Kürdistanı özgürleştirelim'' sloganı atılan basın açıklamasında da en ön safta yer almıştı.











