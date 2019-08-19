İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak görevlendirdi. 4 ayda belediyeleri terör örgütü PKK karargahına çeviren HDP yönetimleri tüm kaynakları terör örgütünün hizmetine sundu. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanları yerine illerin valileri belediye başkan vekili olarak atandılar. Bu kararın ardından HDP'li Hasip Kaplan iç savaş çağrısı yaptı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da belediyelerin PKK tarafından yönetilmesini destekledi.

HDP'DEN İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI

Kaplan, CHP'ye atıfta bulunarak "Savaş tamları çalıyor. Bu süreçte dostla düşman kim göreceğiz" dedi.

HDP'DEN ÖNCE CHP'DEN TEPKİ GELDİ

Kayyum kararına HDP'den önce CHP'li vekillerden tepkiler yükselmeye başladı.

BEKAROĞLU: YAZIKLAR OLSUN

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır." ifadelerini kullandı.

TANRIKULU:SİYASAL DARBE

Karara bir tepki de HDP'ye en yakın isim olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Tanrıkulu, "Açıklamayı okudum bir tek mahkumiyet kararı yok. Açılan soruşturmalar ifade özgürlüğüne tekabül ediyor. Belediye başkanlarının 4. ayda görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" dedi.





HÜKÜMETİ DARBECİLİKLE SUÇLADILAR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ise, "Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir." dedi.