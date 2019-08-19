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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 10:55

'li belediyere kayyum atama kararına HDP'den önce 'den tepki geldi

Terör bağlantısı nedeniyle 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılması 'de de endişeye neden oldu. Görevden alınmalara sonra ilk tepki 'nin ortağı CHP'den geldi. HDP de iç savaş çağrısı yaparak provokasyona imza attı.

HDP'nin ortağı CHP tutuştu

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan , Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak görevlendirdi. 4 ayda belediyeleri terör örgütü PKK karargahına çeviren yönetimleri tüm kaynakları terör örgütünün hizmetine sundu. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanları yerine illerin valileri belediye başkan vekili olarak atandılar. Bu kararın ardından HDP'li iç savaş çağrısı yaptı. 'li da belediyelerin PKK tarafından yönetilmesini destekledi.

HDP'DEN İÇ SAVAŞ ÇAĞRISI
Kaplan, CHP'ye atıfta bulunarak "Savaş tamları çalıyor. Bu süreçte dostla düşman kim göreceğiz" dedi.

HDP'DEN ÖNCE CHP'DEN TEPKİ GELDİ
Kayyum kararına HDP'den önce CHP'li vekillerden tepkiler yükselmeye başladı.

BEKAROĞLU: YAZIKLAR OLSUN
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır." ifadelerini kullandı.

TANRIKULU:SİYASAL DARBE
Karara bir tepki de HDP'ye en yakın isim olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Tanrıkulu, "Açıklamayı okudum bir tek mahkumiyet kararı yok. Açılan soruşturmalar ifade özgürlüğüne tekabül ediyor. Belediye başkanlarının 4. ayda görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" dedi.


HÜKÜMETİ DARBECİLİKLE SUÇLADILAR
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir!" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ise, "Birileri ileri demokrasi demişti değil mi? Halk iradesine bir darbe daha: #Diyarbakır, #Mardin ve #Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine #kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir." dedi.

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