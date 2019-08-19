Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği gerekçesiyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı. Görevden alınan başkanların yerine il valileri kayyum olarak göreve atandı.

HALKA HİZMET İÇİN GÖREVE GELDİLER

Bakanlık tarafından görevlendirilen valiler, belediye binalarına gelerek görevlerine başladı. Görevlendirme sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez; "Kaynaklarımız tamamiyle Van halkının mali müşterek hizmetlerine sunulacak, belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkesi kucaklamaya çalışacağız, tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkının hizmetinde olacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI YERİNE GERİ ASTI

Göreve geldikten sonra makam odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yerinde olmadığını gören Bilmez, depodan fotoğrafı getirterek odadaki yerine astı.