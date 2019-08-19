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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 16:22

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açıklama

, ve Mardin'in 'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Belediyelere atanan kayyumlarla ilgili 'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, "Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kayyum açıklaması

, , Mardin ve büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." dedi.

Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Oktay'ın paylaşımı:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."

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