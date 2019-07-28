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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:33

kurbanlık bağışı 2019 fiyatları!

kurbanlık bağışı 2019 fiyatları! 'na az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kızılay vekaletle kurban bağış bedelini açıkladı. Peki 2019 fiyatları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde... Türk Kızılay Genel Başkanı , Kızılay İstanbul Şubesi'nde düzenlediği toplantıda, bu yıl Kurban Bayramı kampanyası sloganının ''Kurbanın bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye'' olarak belirlendiğini söyledi. İşte Kızılay kurbanlık bağışı 2019 fiyatları! açıklaması

Kızılay kurbanlık bağışı 2019 fiyatları! Yurt dışı ve içi fiyatlar...

Kızılay kurbanlık bağışı 2019 fiyatları! Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 11 Ağustos gününe denk geliyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık,kurban bedelinin belirlendiğini söyledi. Kızılay vekaletle kurban bağış bedelini açıklamasından sonra ise fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki Kızılay kurbanlık bağışı 2019 fiyatları nedir? Detaylar haberimizde... Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ''Kurban organizasyonumuzda yurt içi kurban bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyon ve 81 vilayetimize dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.'' dedi.

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