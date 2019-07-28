Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.07.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:51

Başkan Erdoğan'dan Uluçay ve Yıldız ailelerine taziye telgrafı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Taha Uluçay ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Taha Uluçay ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Uluçay ile Hakkari'de PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yıldız'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Uluçay ve Yıldız ailelerine taziye telgrafı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri