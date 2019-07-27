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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 09:16

ı 'Kalfatlıyım' demişti! Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

, Ankara'ya geldiğinde gazetecilerin 'Çankırılı mısınız?' sorusu üzerine Türkçe 'Kalfatlıyım' yanıtını vermişti. Bu cümlenin üzerinden bir yıl bile geçmeden oldu. 'de liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşamıştı. Uluslararası haber ajansı AP Anadolu'nun ortasındaki köyün fotoğraflarını servis etti, dünya 'Sarıoğlangiller' sülalesini konuşuyor. İşte o fotoğraflar...

(AP) haber ajansı, 'nin yeni ı 'ın ata toprağı Çankırı Kalfat'tan bir haberi dünyaya geçti. AP'ye göre, Boris'in geldiği aile 'Sarıoğlangiller' olarak anılıyor. Başbakan'ın sarı saçlarının Türk kökeninden gelip gelmediği de merak konusu.

HATIRA FOTOĞRAFI
Köyden birçok kareyi servis eden uluslararası haber ajansının görselleri arasında, Kalfatlıların Johnson'la çekilmiş bir hatıra fotoğrafı da var.

2009-2014 yılları arasında Kalfat Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Bal, 2012'deki ziyaretinde Johnson'la görüşmüş.

TÜRKLER OSMANLI TORUNU'NUN İNGİLTERE LİDERİ OLMASINDAN MEMNUN'
Reuters haber ajansı ise 'deki yankıları derlediği haberine 'Türkler Osmanlı Torunu'nun İngiltere lideri olmasından memnun' başlığını attı.

'İN TORUNU STANLEY JOHNSON'IN OĞLU
Kalfat, Osmanlı Devleti'nin son kabinesi Damat Ferit Paşa hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan ve Milli Mücadele'ye karşı çıktığı için askerler tarafından linç edilen Ali Kemal'in köyü. 55 yaşındaki İngiliz politikacı Johnson, Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Ali Kemal'ın babası Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

'nin doğduğu ev hala köydeki yerini koruyor. Şu anda Kalfat köyünde Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin uzaktan akrabası olan en az altı aile var.

GURUR DUYDUK! ÇOK ONUR VERİCİ, ÇOK ÖNEMLİ
Onlardan biri olan Satılmış Karatekin, İngiltere Başbakanı'nın uzaktan kuzeni. "Gurur duyduk. Bir Türk asıllı kişinin İngiltere'ye başbakan olması çok onur verici, çok önemli" diyen Karatekin, şöyle devam ediyor:

"Köyümüze, dedesinin memleketine onu bekliyoruz. Babası gelmişti buraya. Köklerine sahip çıkıyorlar. Boris de buraya gelirse böreğimizle höşmerim tatlımızla en güzel şekilde ağırlayacağız kendisini."

BABAMIN DEDESİ TÜRK'TÜ

Muhafazakar politikacı Johnson, 2005 yılında BBC'ye verdiği röportajda Türk kökeniyle ilgili soruyu yanıtlamıştı:

"Babamın dedesi Türk'tü, benim Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum. Bence Müslüman büyük büyükbabam, büyük torununun Dışişleri Bakanı olduğunu görse şaşkına dönerdi."

Gazetecilik kökenli olan Johnson, iki dönem Londra belediye başkanlığı yaparak dünya çapında tanındı. Ardından 'in kabinesinde iki yıl yaptı, bitti denilen siyasi kariyerini yeniden canlandırdı.

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