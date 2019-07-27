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  • Son Güncelleme: 27.07.2019 09:10

Son dakika haberi: merkezli 30 ilde operasyonu: 64 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre merkezli 30 ilde yürütülen soruşturması kapsamında 44’ü aktif polis olmak üzere 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 30 ilde 'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.

Ayrıntılar gelecek...

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