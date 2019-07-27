İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.
Ayrıntılar gelecek...
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.
Ayrıntılar gelecek...
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