İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?
Theresa May'in istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olan Boris Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, kız arkadaşı ile 1,3 milyon pound değerindeki bir yalıya taşındı. Johnson'ın komşularıyla anlaşamadığı, hatta komşularının Boris Johnson'ın taşınması için bahçe kapılarına çeşitli afişler astığı iddia edildi.
24.07.2019 17:26
- Son Güncelleme: 24.07.2019 17:26
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