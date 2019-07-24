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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?

Theresa May'in istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı olan Boris Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, kız arkadaşı ile 1,3 milyon pound değerindeki bir yalıya taşındı. Johnson'ın komşularıyla anlaşamadığı, hatta komşularının Boris Johnson'ın taşınması için bahçe kapılarına çeşitli afişler astığı iddia edildi.

24.07.2019 17:26 - Son Güncelleme: 24.07.2019 17:26
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, yalnızca siyasi kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?

Johnson, başbakan olduktan sonra eski eşi Marina Wheeler ile kaldığı evi satıp, sevgilisi Carrie Symonds ile Londra'da bulunan 1.3 milyon değerindeki bir yalıya taşındı.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?

Boris Johnson'ın yine sevgilisiyle yaşadığı eski evinin komşuları, Johnson ve sevgilisinin taşınmasından epey mutlu olduklarını söylediler.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?

Eski evinde komşularının hiç hoşlanmadığı bir ev sahibi olan Johnson, sık sık oradan taşınması için protesto ediliyor ve uygunsuz hareketlerinden dolayı site sakinleri tarafından uyarılıyor.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın ilk icraati bakın ne oldu?

Birçok komşusu, Boris'in gerçekten katlanılmaz biri olduğunu iddia ediyor.

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