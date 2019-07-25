Donald Trump ve Boris Johnson'ın şoke eden benzerliği! Sosyal medya sallandı
İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, koltuğuna otur oturmaz dünyanın gündemine girdi. Kökeni Çankırı'ya dayanan ve büyük dedesi Osmanlı Devleti'nin siyaset yüzlerinden Ali Kemal Bey olan olan Boris Johnson ve Donald Trump'ın benzerliği olay yarattı. Sosyal medyanın gündemine oturan Donald Trump ve Boris Johnson benzerliği hiç azımsanacak gibi değil.
25.07.2019 13:13
- Son Güncelleme: 25.07.2019 13:24
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, "İngiltere'nin başbakanı olacak çok iyi bir adama sahibiz, Boris Johnson. Ona İngiliz Trump diyorlar" açıklamasından sonra Johnson, başbakanlık görevini devraldı.
İki liderin benzerliğini tiye alan fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün görevi devraldı ve kabinesini açıkladı.
Johnson'ın göreve başlamasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı Donald Trump ile benzerliklerini gözler önüne seren paylaşımlar yapmaya başladı.
Sağ partiden aday olarak seçimleri kazanan Johnson ile Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına giren Trump'ın politik görüşlerinin yanı sıra görünümleri ve toplum önündeki hareketleri de benzetildi.