Donald Trump ve Boris Johnson'ın şoke eden benzerliği! Sosyal medya sallandı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, koltuğuna otur oturmaz dünyanın gündemine girdi. Kökeni Çankırı'ya dayanan ve büyük dedesi Osmanlı Devleti'nin siyaset yüzlerinden Ali Kemal Bey olan olan Boris Johnson ve Donald Trump'ın benzerliği olay yarattı. Sosyal medyanın gündemine oturan Donald Trump ve Boris Johnson benzerliği hiç azımsanacak gibi değil.

25.07.2019 13:13 - Son Güncelleme: 25.07.2019 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





