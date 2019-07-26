Yalıya adını veren Zeki Paşa (1849-1914), II. Meşrutiyet'e kadar belediye meclis üyeliği yapmış, ihtida ederek Müslüman olmuş Ali Remzi Efendi'nin oğludur. 1944'te Vefat edip Feriköy Mezarlığı'na gömülen eşi Adviye Zeki (Örs) Hanım'ın babası Kastamonu Valisi Enis Paşa'dır. Ama ailedeki en ilginç kişi kuşkusuz damadı meşhur Gazeteci Ali Kemal'dir. Londra Belediye Başkanı Boris Johnson da Ali Kemal'in daha önce evlendiği bir İngiliz kadından olan 2. Kuşak torunudur. Gelelim yalımıza... Mimarı Valaury, Fransız levantlerinden bir zat olup Osmanlı Bankası ve Afif Paşa Yalısı'nın da mimarıdır. Barok tarz türü mimariye sahip olan yalı, asıl olarak kayaların üzerine oturtulmuş. Hem deniz, hem de bahçe tarafından iki girişi var. Yalıda en son olarak "Dömeke Kahramanı" olarak bilinen Gazi Osman Paşa'nın torunu Meliha Baştımar ve çocukları oturuyordu. Baştımar Ailesi'ne uzun bir parantez açalım: Kemal Derviş Eylül 2001'de "çocukluk arkadaşım" dediği Kemal Nebioğlu'nun evinde kalmıştı. Kemal Nebioğlu'nun eşi Rüya Hanım, Nazım Hikmet'in küçük teyzesi Sare Hanım'ın üvey kızıdır. Sare Hanım ilk evliliğini Şevket Mocan'la yapar. Ünlü Mocan Yalısı'nın sahibi Şevket Mocan'ın baba dedesi de Fethi Ahmet Paşa'dır. Yani Fethi Paşa Korusu diye bilinen yerin adı bu zattan geliyor. Şevket Mocan'ın Sare Hanım'dan doğan kızı Ayşe Baştımar'dır. Ayşe Baştımar, TKP Genel Sekreteri Zeki Baştımar'ın amcasının oğlu Dündar Baştımar'ın eşidir. Ünlü Kabadayı Dündar Kılıç, Zeki ve Dündar Baştımar'la aynı köydendir; yani Baştımar diye bilinen köy. Bu köyün komşu köyü de Banker Kastelli'nin köyüdür.
Boris Johnson
Kemal Derviş
Banker Kastelli
Boris Johnson
Kemal Derviş
Banker Kastelli
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