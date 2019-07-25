Boris Johnson’un dede yadigarı satılık! Tam 550 milyon lira...

İstanbul Boğazı'nda 50'den fazla yalı yeni sahibini beklerken, boğazın en gözde yalılarından biri olan 23 odalı ve 8 banyolu 130 yıllık Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı rekor ücretle satışa çıkarıldı. Yurt içi ve yurt dışından ünlü isimlerin ilgi göstermesi beklenen yalının satış fiyatı ise 550 milyon lira olarak belirlendi.







İstanbul Boğazı Avrupa Yakası Rumelihisarı'nda bulunan yalı, 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury tarafından Sultan II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Müşir Zeki Paşa için yapıldı.







Yalıyı diğer yalılardan ayıran en önemli özellik ise mimarisinin şato görünümünde olması. Barok üslupta olan 5 katlı yalıya hem bahçeden hem de deniz tarafından girilebiliyor.







SON KALAN SAHİL SARAYLARINDAN

510 metrekare oturumlu yalı, 4 kat + bodrum kattan toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda, 1 büyük orta salon (sofa) 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak bulunuyor. 4 bin 32 metrekarelik bahçesi ve 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli ve son kalan sahil saraylarından biri olan asansörlü yalıda, 4 araçlık kapalı otopark da yer alıyor. Yalıya özellikle Körfez ülkelerinden ilginin olması bekleniyor.





BÜYÜKADA'DA TANIŞTILAR

Müşir Zeki Paşa, 1899'da II. Abdülhamit'e yazdığı bir mektup ile yalısının inşaatı için para talebinde bulundu. Yalının inşaatı bittiğinde 2. Meşrutiyet ilan edildi. Tutuklanan Zeki Paşa, sürgün yeri olan Büyükada'da zorunlu ikamete gönderildi. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Manuk Azaryan'a ait köşkü satın alan Zeki Paşa, Büyükada'da yaşarken daha sonra damadı olacak gazeteci Ali Kemal yani İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi ile tanıştı. Zeki Paşa, 1914'te yalısında hayata veda etti.



DÜNYANIN EN PAHALI 10 EVİNDEN BİRİ

Seyahat yazarı ve tarihçi Saffet Emre Tonguç, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı'nın dünyanın en pahalı 10 evinden bir tanesi olduğunu söyledi. Zeki Paşa'nın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bağlantısını Tonguç, şöyle anlattı; "Zeki Paşa'nın kızı Sabiha Sultan ile evlenen, ittihat ve terakki karşıtı Ali Kemal de bu yalıda yaşayanlardan. Bir dönem İngiliz bir hanımla evlenen Ali Kemal'in çocuğunun torunu ise İngiltere Başbakanı Johnson'dır."



ÇANKIRILI ALİ KEMAL'İN TORUNU

Boris Johnson, Kurtuluş Savaşı'na karşı yazılarıyla tanınan ve Milli Mücadele sonunda tutuklanan ve İzmit'te linç edilen gazeteci Ali Kemal'in torununun çocuğudur. Ali Kemal'in babası Balkapanı'nda tüccar Çankırılı Hacı Ahmet Efendi'dir. Çankırılı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ali Kemal'in oğlu Osman Wilfred Kemal Johnson'un (1907-1992) torunudur. Boris Johnson; Osman Wilfred Johnson'un, Irene Eilen Williams (1907- 1987) ile yaptığı evlilikten doğan Stanley Patrik Johnson'ın (1940) Charlette John Walls'tan olan oğlu da Boris Johnson'dır.



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