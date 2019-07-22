Adnan Oktar ve grubuna yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüpheliye yönelik iddianame kabul edildi. Şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Davanın 44 gün boyunca aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Adnan Oktar liderliğinde kurulduğu belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayladığı iddianamede, toplam 226 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Cinsel saldırı", "Tehdit", "Şantaj" gibi suçlamalarla birlikte toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca tamamlanan iddianamede, kurucu Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütünün toplam 13 yöneticisi bulunduğu belirtildi. Bu yöneticilerden birinin firari olması nedeniyle hakkında yakalama emri düzenlenerek dosyasının ayrıldığı kaydedildi.

TOPLAM 226 ŞÜPHELİDEN 171'İ TUTUKLU

İddianamede, toplam 24 ayrı suç isnadı yapılan toplam 226 şüpheli yer alıyor. Bu şüphelilerden 171'i tutuklu, 52'si adli kontrol tedbiri altında bulunuyor. Şüphelilerden 25'inin ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği açıklandı. Dosyada toplam 125 mağdur-müştekinin ifadesi alınırken, 23 tanığın da ifadesine başvuruldu.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise şöyle;

Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, 6136 sayılı kanuna muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet etme, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, tehdit, 3628 Sayılı Kanuna Muhalefet, Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununa muhalefet etme, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, dolandırıcılık, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet etmek, resmi belgeyi bozmak veya yok etmek, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, suçluyu kayırma.

DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.