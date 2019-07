Adnan Oktar Suç Örgütü'nün İsrail, mason locaları ve tapınak şövalyeleri ile olan irtibatı deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgütün İsrail imamının 'Sinem Tezyapar' olduğu ifade edilirken örgüt üyelerinden ele geçirilen bir ses kaydında Oktar'ın Siyonizm'i 'Mehdiyet' olarak tanımladığı ortaya çıktı. İsrail'den gelen Hahamların toplu bir şekilde Mesih'i beklediklerine dair dua ederek Oktar'ın etrafında döndükleri de iddianamede yer alan detaylar arasında…

'SİYONİZM MEHDİYETTİR'

Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Umur'a ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu yaklaşık 1 buçuk saatlik bir ses kaydı bulundu. İşte Adnan Oktar'ın o ses kaydı: "İsrail karşıtlığını bıraksınlar İsrail öfkesini de bırakın. Bu çok yanlış… Demir kubbe sistemini kurduralım İsrail'e. Onlar istiyor, biz kuralım demir kubbe sistemini. Havada roket uçak ne varsa vuruyor giremiyor. Bunu yaptıralım. Yok Siyonizm yok... Ya kardeşim Siyonizm Mehdiyettir. Mehdinin dünya hakimiyetinin adıdır Siyonizm. Siyonizm diye bir şey yok. Bir şeye kafayı taktın mı öyle dümdüz gidiyorlar.

'İSRAİL'LE UĞRAŞAN HER DEVLET YIKILDI'

İsrail'le uğraşan her devlet yıkıldı. Tarihe baksınlar İsrail'le uğraşmak doğru değil. Neymiş Siyonizm dünya hakimi olacakmış. Ya kardeşim 3 Milyon Yahudi var her yere hakim olsa ne olur. Sizde hesap yok mu kafa yok mu nasıl insansınız. Koskoca Roma İmparatorluğu İsrail'le uğraştı yerle bir oldu."

MOSSAD'LA İRTİBATI TEZYAPAR KURARDI

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek itirafçı olan şüpheli Sıdıka G. ise ifadesinde, "İsrail, Mossad, Tapınak Şovalyeleri, Masonlar, İsrail Basını, siyasetçilere ziyaret ve Türkiye'ye getirilmeleri de dahil olmak üzere tüm yazışma ve görüşmelerin her detayından Sinem Hatice Tezyapar sorumlu. Bu isime Oktar Babuna, Cihat Gündoğdu, Altuğ Revnak Eti yardım ederdi" dedi.

BAĞLANTIYI BACILAR KURDU

İsrail'le görüşmelere aracılık eden isimlerden Altuğ Revnak Eti ifadesinde, İsrail ve dünyadaki en güçlü Haham organizasyonu olan 'Sanhedrin Meclisi' ile bağlantının 'Bacılar' olarak adlandırılan kadın örgüt üyelerinin mail trafiği sayesinde sağlandığını söyledi. İfadeye göre Hahamlar, 'Bacılar' grubuna mensup üyelerin 'Beraber çalışalım' şeklinde attığı mailler sonrası, örgüt tarafından İstanbul'a davet edildi. Bu meclis dünyadaki en tanınmış 250 Haham içerisinde 70 en seçkin olanıydı.

OKTAR'IN ETRAFINDA MEHDİ DİYE DÖNDÜLER

İddianamede ifade şu şekilde yer aldı: "Davete ilk olarak Abrahamson, Yesheyahu Hollander ve beraberindeki yaklaşık 8 kişi geldi. Masrafları örgüt karşıladı. Oktar ile A9 TV'de yayına çıktılar. Yayın öncesinde toplantılar yapıldı. Yüksek sesle el ele tutuşarak toplu 'Moişah' yani Mesih'i beklediklerine dair dualar edip Oktar'ın etrafında dönüyorlardı. Oktar Hahamlar sayesinde 'Mehdiyet' planını dünyaya yayma planı içerisindeydi.

ESED'İN ÜSTADI'YLA GÖRÜŞMÜŞ

2014 ya da 2015 yılında İtalyan Locası Üstadı birkaç Mason ile birlikte Türkiye'ye geldi. A9 TV'de programa çıktılar. Bu ekipte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın da üyesi olduğu Suriye Mason Locasının Üstadı vardı. Oktar, Esed'e barış yönlü bir mektup yazalım dedi. Oktar bacılara bir mektup yazdırdı ve Suriye Mason Locası Üstadı mektubu Esed'e götürdü. Oktar'ın Masonlar ile yaptığı görüşmelerde Oktar Babuna da olurdu."

