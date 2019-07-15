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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:28

suç örgütüne yönelik soruşturmada flaş detayı

Suç Örgütü üyelerinin 2008’de “Hocamızın selamı var” diyerek ’cü savcı Öz’le görüştüğü ortaya çıktı. Kocagül de " mahlaslı kitapları Oktar yazmadı. İçeriğini bile bilmez" dedi.

Ergenekon için belge taşımışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 29. 'ne gönderilen iddianamede bağlantısı da yer aldı. Tanık İrem Turgut, örgütün Ergenekon soruşturmasına dahil olmak istediğini söyleyerek şunları anlattı:

YAKINDAN İLGİLENDİ
"Kendilerine 1999'da yapılan operasyondan Ergenekon'u sorumlu tutuyorlardı. 2008'de Tarkan Yavaş'ın görüşmesi için Zekeriya Öz'den randevu almamı istediler. Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu ile birlikte Öz'ün yanına gittik. Hocamızın selamı var diyerek Zekeriya Öz'le uzunca görüştüler. Verdikleri dilekçede Adil Serdar Saçan, Emin Şirin, Doğan Medya Grubu'nun Ergenekon çetesi ile bağlantıları olduklarını ve kendileri aleyhine faaliyet yürüttüklerini anlattılar. Öz, kendileriyle çok ilgilendi."

KİTAPLARI KEDİCİK YAZDI
Koncagül de mahlasıyla yazılan kitapların Oktar'ın değil Aylin Kocaman'ın yazdığını, ile Merve Büyükbayrak'ın da kontrol ettiğini söyledi: "Adnan Oktar kitabın kapağına bakar, onunla ilgilenir. Kitabın içeriğinde ne yazdığı ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur."

ADLİYEDE MEHDİ PROPAGANDASI
, adliye nezaretinde yaşananları şöyle anlattı: "Örgütün iki numarası Didem Ürer "Abi burayı Yusuf medresesi olarak görüyor, mehdiyet için cezaevinde olmak çok önemli hepiniz biliyorsunuz" dedi. Bunları söylemesinin amacı örgütü diri tutmaktı."

OPERASYONU HABER VERDİ
Koncagül, örgütün siyasi kanadı olan 'nın geçen yıl yapılan operasyonu Oktar'a önceden haber verdiğini iddia etti: "Aylin Atmaca stüdyoya gelerek Adnan Oktar'a 'Bize operasyon planlanıyor, bilginiz olsun' diyordu."

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