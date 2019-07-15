İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede FETÖ bağlantısı da yer aldı. Tanık İrem Turgut, örgütün Ergenekon soruşturmasına dahil olmak istediğini söyleyerek şunları anlattı:

YAKINDAN İLGİLENDİ

"Kendilerine 1999'da yapılan operasyondan Ergenekon'u sorumlu tutuyorlardı. 2008'de Tarkan Yavaş'ın görüşmesi için Zekeriya Öz'den randevu almamı istediler. Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu ile birlikte Öz'ün yanına gittik. Hocamızın selamı var diyerek Zekeriya Öz'le uzunca görüştüler. Verdikleri dilekçede Adil Serdar Saçan, Emin Şirin, Doğan Medya Grubu'nun Ergenekon çetesi ile bağlantıları olduklarını ve kendileri aleyhine faaliyet yürüttüklerini anlattılar. Öz, kendileriyle çok ilgilendi."





KİTAPLARI KEDİCİK YAZDI

İtirafçı Beril Koncagül de Harun Yahya mahlasıyla yazılan kitapların Oktar'ın değil Aylin Kocaman'ın yazdığını, Didem Ürer ile Merve Büyükbayrak'ın da kontrol ettiğini söyledi: "Adnan Oktar kitabın kapağına bakar, onunla ilgilenir. Kitabın içeriğinde ne yazdığı ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur."

ADLİYEDE MEHDİ PROPAGANDASI

Beril Koncagül, adliye nezaretinde yaşananları şöyle anlattı: "Örgütün iki numarası Didem Ürer "Abi burayı Yusuf medresesi olarak görüyor, mehdiyet için cezaevinde olmak çok önemli hepiniz biliyorsunuz" dedi. Bunları söylemesinin amacı örgütü diri tutmaktı."





OPERASYONU HABER VERDİ

Koncagül, örgütün siyasi kanadı olan Aylin Atmaca'nın geçen yıl yapılan operasyonu Oktar'a önceden haber verdiğini iddia etti: "Aylin Atmaca stüdyoya gelerek Adnan Oktar'a 'Bize operasyon planlanıyor, bilginiz olsun' diyordu."

