Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri öncesi prova yaptı.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Olimpiyat Parkı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.
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