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  • 22.07.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 15:23

ve semalarında

ve , 'da 'nin 100. yılı dolayısıyla yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi. Kent merkezindeki üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşunda pilotlar sergilediği performansla vatandaşların beğenisini kazandı.



Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Erzurum'da Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği gösteri öncesi prova yaptı.

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