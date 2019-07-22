Binali Yıldırım, açışlar yapmak ve temaslarda bulunmak üzere bugün İzmir'e gitti. Yıldırım "Gençliğin kankası Binali Başkan" ve "Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı" pankartlarıyla karşılandı.

"SİZLERİ ÖZLEMİŞİM"

Kendisini karşılayan halka "Sizleri özlemişim" diyen, seçimlerden dolayı ayrı kaldıklarını belirten Yıldırım, "Sizleri çok yorduk, ayrı kaldık. Hasretimiz bugün bitti ve bugün yine beraberiz" dedi. "Bugün aylar sonra İzmir'e geldik. Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"İzmir'e hizmetimiz devam edecek. Kınık'ta hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Genel başkanımızın liderliğinde inşallah bundan sonra seçimsiz dört yıl boyunca, birlikte İzmir'i geliştireceğiz. Türkiye'nin kalkınması için, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi için, büyümesi için, adalet için, huzur ve güvenlik için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."













