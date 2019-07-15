Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

"İSTİSNASIZ TACİZ EDİLİR"

Mağdur Elmas Hilal Kahraman: "18 yaşında bir defasında orada iken abisinin kızları taciz ettiğini gördüm. Stüdyoda bulunan banyoya giren herkes orada Adnan Oktar tarafından istisnasız bir şekilde taciz edilir. Oktar benden birçok defa okuldan yaşları fark etmeksizin kız getirmemi istedi. Genelde 17-19 yaşında isterdi. Sistematik olarak beni çocuk yaşlarımdan itibaren taciz eden Oktar'dan şikayetçiyim."