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Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

Son olarak FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü içerisinde yer almış mağdur ve itirafçılar örgüt elebaşı Oktar'ın sapıklığının hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Kan donduran ifadelerde Oktar'ın yaş ve cinsiyet farketmeksizin örgüte üye kazandırılması talimatını verdiği, kızların iç çamaşırsız ve dekolteli olmasını istediği yer alıyor.

15.07.2019 17:27 - Son Güncelleme: 15.07.2019 17:33
Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın örgüt üyeliğine kazandırdığı çocuk yaşta kızlar olmak üzere çok sayıda kadına cinsel istismara varan eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturmada İstanbul Mali Şube ekiplerine ifade veren müşteki ve tanıklar Oktar'ın sapıklığını gün yüzüne çıkardı. Bu isimlerden bir tanesi olan müşteki Dilara Aktunç verdiği ifadede, 6-7 yaşlarında örgütle tanıştığını söyleyerek, annesiyle yaptığı görüşmeleri Oktar veya örgütün bir evinde gerçekleştiğini söyledi.

Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

"NABZIMA BAKAR SONRA SARILIP ÖPERDİ"

Oktar 6 yaşımdan 17 yaşına kadar her görüşmemde benimle evleneceğini söyledi. Her gidişimde ayağa kalk dön bakayım ne kadar büyümüşsün. Gel kucağıma otur bir nabzına bakayım deyip taciz eder, bana sarılır kendince öperdi. Tacizleri en yoğun 15 yaşına girince devam etti."

Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

"7-8 YAŞINDAN İTİBAREN..."

İtirafçı örgüt üyelerinden Beril Koncagül ise Oktar'ın pedofili eğiliminin olduğunu söyledi. Koncagül, "Örgütün yurt dışı ayağı olan İbrahim Tuncer yurt dışında kızlarla çektirdiği fotoğrafları Oktar'a gösterirdi. Oktar'ın beğendiği kişiler kadın çocuk fark etmeden Türkiye'ye getirilerek Oktar'a götürülürdü. Oktar bizzat, 'normalde kız çocuğu 7-8 yaşından itibaren cinsel ilişki yapabilir. Bu kızlar körpe olurlar' demişti" ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya çıktı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin

"İSTİSNASIZ TACİZ EDİLİR"

Mağdur Elmas Hilal Kahraman: "18 yaşında bir defasında orada iken abisinin kızları taciz ettiğini gördüm. Stüdyoda bulunan banyoya giren herkes orada Adnan Oktar tarafından istisnasız bir şekilde taciz edilir. Oktar benden birçok defa okuldan yaşları fark etmeksizin kız getirmemi istedi. Genelde 17-19 yaşında isterdi. Sistematik olarak beni çocuk yaşlarımdan itibaren taciz eden Oktar'dan şikayetçiyim."

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