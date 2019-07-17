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  • 17.07.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 10:21

Son dakika haberi: Ankesörlü telefonla irtibat halinde olan 'cü komutanlar yakalandı

’deki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli yarbay ve albay, / Silahlı Terör Örgütü üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibata geçtiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ'cü komutanlar yakalandı

/ Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli komutanı teknik takibe aldı.

YARBAY VE ASTSUBAY YAKALANDI, 1 TUTUKLAMA
16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan operasyonda Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen yarbay ve astsubay Edremit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 komutandan astsubay tutuklanırken, yarbay serbest bırakıldı.

Valilikçe yapılan açıklamada FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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