Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan kripto askerler, güvenlik güçleri ve savcıların yurt genelinde yürüttüğü "ankesör" soruşturmalarıyla açığa çıkarılıyor.

Ankesör operasyonlarının başlatıldığı 2017 yılından bu yana TSK'ye sızdıkları tespit edilen 11 bin 640 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4 bin 375'i tutuklandı.

Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerin deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği FETÖ'nün kripto askerleri, ordudan tek tek ayıklanıyor.

17-25 Aralık kumpas süreci ve MİT tırlarına düzenlenen operasyon sonrasında faaliyetleri ve hedefleri deşifre olan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kanlı bir terör örgütü olduğu açığa çıkan FETÖ'nün TSK içinde kendilerini gizlemeye çalışan "kripto" üyelerine yönelik soruşturmalar da terör örgütüyle mücadelede önemli yer tutuyor.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan örgüt üyelerinin verdiği ifadeler, ankesörlü telefonla yapılan ardışık aramaların FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasını büyük bir gizlilikle yürüttüğüne işaret ediyor.

FETÖ'nün hain emelleri doğrultusunda içine sızdığı TSK'deki yapılanması güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmalarıyla çözülüyor.