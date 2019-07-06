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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 12:32

'nün 'daki kriptoları "ankesörlü telefon"dan çözülüyor

'nün içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, yurt genelinde yürütülen "ankesör" soruşturmalarıyla açığa çıkarılıyor. Soruşturmalar kapsamında 800 operasyonda gözaltına alınan 11 bin 640 kişiden şimdiye kadar 4 bin 375'i tutuklandı. Yılbaşından itibaren düzenlenen ankesör operasyonlarında ise TSK'ye sızdığı tespit edilen örgüt üyesi 797 şüpheli yakalandı. Örgüt hiyerarşisinde mahrem imam olarak anılan kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilen eski astsubay 'ye 'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası, benzer şekilde iletişim kuran askerlere yönelik açılan davalarda en üst sınırdan verilen ilk hüküm olarak öne çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan kripto askerler, güvenlik güçleri ve savcıların yurt genelinde yürüttüğü "ankesör" soruşturmalarıyla açığa çıkarılıyor.

Ankesör operasyonlarının başlatıldığı 2017 yılından bu yana TSK'ye sızdıkları tespit edilen 11 bin 640 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4 bin 375'i tutuklandı.

Örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerin deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği FETÖ'nün kripto askerleri, ordudan tek tek ayıklanıyor.

17-25 Aralık kumpas süreci ve MİT tırlarına düzenlenen operasyon sonrasında faaliyetleri ve hedefleri deşifre olan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kanlı bir terör örgütü olduğu açığa çıkan FETÖ'nün TSK içinde kendilerini gizlemeye çalışan "kripto" üyelerine yönelik soruşturmalar da terör örgütüyle mücadelede önemli yer tutuyor.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan örgüt üyelerinin verdiği ifadeler, ankesörlü telefonla yapılan ardışık aramaların FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasını büyük bir gizlilikle yürüttüğüne işaret ediyor.

FETÖ'nün hain emelleri doğrultusunda içine sızdığı TSK'deki yapılanması güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmalarıyla çözülüyor.

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