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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 11:26

Son dakika haberi: 'nde operasyonu: 35 gözaltı

Son dakika haberine göre 'daki soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Komutanlığı personeli 48 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Komutanlığı bünyesine sızmış üyelerine yönelik delil ve tespitler doğrultusunda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

TAMAMI MUVAZZAF 35 ASTSUBAY GÖZALTINDA

Operasyonda, tamamının muvazzaf astsubay oldukları öğrenilen şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendi aralarında kontörlü telefonlar, ankesörlü telefonlar ile büfe ve restoran telefonlarını kullanarak haberleştikleri HTS kayıtları ve irtibat sayılarının incelenmesi sonucu belirlendi.

Ankara'da gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerine başlanırken diğer ilerde gözaltına alınan şüphelilerin gün içinde Ankara'ya gönderilmeye başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, firari 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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