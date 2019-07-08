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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 08:14

Son dakika haberi: 'da operasyonu:176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da operasyon! 176 askere gözaltı kararı

'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor.

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