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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 00:04

'deki operasyonlarında 8'i muvazzaf 10 şüpheli yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı. yürütülen soruşturma kapsamında ise şüpheli beyanlarında adı geçen eski tabip albay, bu ilçede gözaltına alındı.

Balıkesir'deki FETÖ operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen askeri personele ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 8 muvazzaf, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

yürütülen soruşturma kapsamında ise şüpheli beyanlarında adı geçen eski tabip albay, bu ilçede gözaltına alındı.

Ayrıca hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri bulunan bir zanlı, Ayvalık ilçesindeki bir pansiyonda yakalandı.

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