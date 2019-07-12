Türkiye'nin hava sahasını korumak için attığı kritik adım meyvesini verdi ve S-400'ler Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin Türkiye'ye teslim başladı.

ABD, NATO ve Avrupa ülkeleri en başından beri bu anlaşmaya karşı çıkıyordu. Özellikle ABD Türkiye'yi karşı açık ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyordu.

DOLAR UÇAR ALGISI

Bu sebeplerden dolayı Türkiye'nin anlaşmadan vazgeçmeyerek S-400'leri teslim almasıyla beraber piyasalarda bir 'kriz' yaşanacağı ve Türkiye'nin bu 'kriz'den kaçınması için anlaşmadan vazgeçmesi gerektiği algısı oluşturulmaya çalışılıyordu.

DOLARDA SINIRLI TEPKİ

Türkiye bugün tüm tehditlere karşı, Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemlerinin ilk kısmını teslim aldı. Güne 5,6810 TL'den başlayan dolar S-400 haberinin gelmesiyle beraber 5,75'lere kadar çıksa da bu seviyede tutunamadı ve 5,72'lere geriledi. Öte yandan BIST 100, 99 bin 178 puandayken S-400 teslim haberi geldi. Haber sonrası BIST 100'deki düşüş sadece 1.2'yle sınırlı kaldı.