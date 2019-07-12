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  • 12.07.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 17:18

Algı operasyonları çöktü! 'ye geldi, piyasalarda fırtına kopmadı

, ve Avrupa'nın alınmasına karşı çıktığı 'lerin ilk partisi 'ye geldi. S-400'ler yüzünden ABD'nin sürekli Türkiye'yi tehdit etmesinden dolayı, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesiyle beraber bazı kesimler tarafından piyasalarda adeta fırtınalar eseceği öne sürülüyordu ancak beklenen olmadı. Piyasaların tepkisi sınırlı oldu.

Algı operasyonları çöktü!

'nin hava sahasını korumak için attığı kritik adım meyvesini verdi ve 'ler Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin 'dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin Türkiye'ye teslim başladı.

, ve Avrupa ülkeleri en başından beri bu anlaşmaya karşı çıkıyordu. Özellikle ABD Türkiye'yi karşı açık ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyordu.

DOLAR UÇAR ALGISI
Bu sebeplerden dolayı Türkiye'nin anlaşmadan vazgeçmeyerek S-400'leri teslim almasıyla beraber piyasalarda bir 'kriz' yaşanacağı ve Türkiye'nin bu 'kriz'den kaçınması için anlaşmadan vazgeçmesi gerektiği algısı oluşturulmaya çalışılıyordu.

DOLARDA SINIRLI TEPKİ
Türkiye bugün tüm tehditlere karşı, Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemlerinin ilk kısmını teslim aldı. Güne 5,6810 TL'den başlayan dolar S-400 haberinin gelmesiyle beraber 5,75'lere kadar çıksa da bu seviyede tutunamadı ve 5,72'lere geriledi. Öte yandan BIST 100, 99 bin 178 puandayken S-400 teslim haberi geldi. Haber sonrası BIST 100'deki düşüş sadece 1.2'yle sınırlı kaldı.

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