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kararlılığını tüm dünyaya gösterdi! sisteminin birinci grup malzemeleri ’na getirildi

, ’nin küstah tehditlerine aldırış etmedi. sisteminin birinci grup malzemeleri dün ’dan üç kargo uçağıyla ’na getirildi. , kararlılığını bütün dünyaya gösterdi.


Dünyanın gözü kulağı, dün 'ydi. ile 11 Nisan 2017'de imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze nin tedarik anlaşmasında dün önemli bir aşama kat edildi. S-400 sisteminin birinci grup malzemeleri dün Rusya'dan üç kargo uçağıyla 'na getirildi. S-400'ün ikinci partisinin uçakla, 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü partinin ise deniz yoluyla getirileceği kaydedildi.


Türkiye'nin, 'nin tüm itiraz ve tehditlerine rağmen Rus S-400 savunma sistemi alımını gerçekleştirmesi, ABD ve Batı medyasını rahatsız etti. ABD medyası, "Türkiye ABD'ye meydan okudu" dedi. S-400 kriziyle ilgili ABD'den çatlak sesler yükselmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'yi tehdit etmişti.




Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'le ilgili açıklamalar yaptı: "Bugün (dün) üç uçak planlıydı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Personelimizin eğitimleri Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir."​



S-400 sisteminin ilk malzemeleri Mürted Hava Meydanı'ndaki hangara taşındı.​




Teslimatta bir İlyuşin ve iki Antonov tipi dev askeri nakliye uçağı kullanıldı. Türkiye, iki S-400 sistemi için 2.5 milyar dolar ödeyecek.​



ÖZELLİKLERİ:
Savaş ve istihbarat uçakları, İHA'lar, füzeler, hipersonik hedefler ve tüm hava araçlarını imha ediyor.
Radar menzili 600, etkili vuruş mesafesi 400 kilometre.
Hedefe 10 saniyeden daha kısa sürede kilitlenip seri olarak füze atabiliyor.​


ÇAVUŞOĞLU:SIKINTI YOK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 teslimatına ilişkin şöyle konuştu: S-400 anlaşması bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok.

NATO:ENDİŞELİYİZ
Fransa basınına konuşan bir yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye'nin bu kararı almasından dolayı 'endişeli' olduklarını söyledi. "Türkiye'nin S-400 kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz" dedi.


AKAR ESPER'LE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü. Akar, S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu iletti. İkili, 'de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin 'ya gönderilmesi için anlaştı. da S-400 ile ilgili yapacağı basın toplantısını iptal etti.

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