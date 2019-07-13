

Dünyanın gözü kulağı, dün Türkiye'ydi. Rusya ile 11 Nisan 2017'de imzalanan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik anlaşmasında dün önemli bir aşama kat edildi. S-400 sisteminin birinci grup malzemeleri dün Rusya'dan üç kargo uçağıyla Mürted Hava Meydanı'na getirildi. S-400'ün ikinci partisinin uçakla, 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü partinin ise deniz yoluyla getirileceği kaydedildi.



Türkiye'nin, ABD'nin tüm itiraz ve tehditlerine rağmen Rus S-400 savunma sistemi alımını gerçekleştirmesi, ABD ve Batı medyasını rahatsız etti. ABD medyası, "Türkiye ABD'ye meydan okudu" dedi. S-400 kriziyle ilgili ABD'den çatlak sesler yükselmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'yi tehdit etmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'le ilgili açıklamalar yaptı: "Bugün (dün) üç uçak planlıydı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Personelimizin eğitimleri Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir."​S-400 sisteminin ilk malzemeleri Mürted Hava Meydanı'ndaki hangara taşındı.​Teslimatta bir İlyuşin ve iki Antonov tipi dev askeri nakliye uçağı kullanıldı. Türkiye, iki S-400 sistemi için 2.5 milyar dolar ödeyecek.​Savaş ve istihbarat uçakları, İHA'lar, füzeler, hipersonik hedefler ve tüm hava araçlarını imha ediyor.Radar menzili 600, etkili vuruş mesafesi 400 kilometre.Hedefe 10 saniyeden daha kısa sürede kilitlenip seri olarak füze atabiliyor.​



ÇAVUŞOĞLU:SIKINTI YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 teslimatına ilişkin şöyle konuştu: S-400 anlaşması bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok.



NATO:ENDİŞELİYİZ

Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye'nin bu kararı almasından dolayı 'endişeli' olduklarını söyledi. "Türkiye'nin S-400 kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz" dedi.



AKAR ESPER'LE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü. Akar, S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu iletti. İkili, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin Ankara'ya gönderilmesi için anlaştı. Pentagon da S-400 ile ilgili yapacağı basın toplantısını iptal etti.