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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 00:24

Son dakika: toplantısını iptal etti

Son dakika gelişmesine göre, 'nin Rus yapımı ardından yaptığı açıklamada, '''lerle ilgili duruşumuz değişmedi. teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasını yapmıştı. 'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edildiği belirtildi.

Pentagon S-400 toplantısını iptal etti

Son dakika gelişmesine göre, 'nin Rus yapımı ardından yaptığı açıklamada, '''lerle ilgili duruşumuz değişmedi. teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasını yapmıştı. 'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edildiği belirtildi.

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