Son dakika gelişmesine göre, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasını yapmıştı. Pentagon'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edildiği belirtildi.
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