Türkiye gerek ABD gerek Avrupa gerek FETÖ'cüler, gerekse içerideki sözde gazeteciler ve siyasiler tarafından onca engel ve tehdide rağmen dik bir duruş sergileyerek Rusya'dan S-400'leri satın aldı. S-400'lerin ilk parçaları bugün Ankara'ya teslim edildi. Türkiye S-400 füzelerini aldı geriye ise "müthiş" siyasi analiz yapanların ne derece komik duruma düştükleri gerçeği kaldı.

Uzun süredir konuşulan ve ne zaman geleceği merak konusu olan S-400'lerin ilk partisi Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na geldi... S-400'lerin teslimatının gerçeklemeye başlaması ile Türkiye düşmanları da bozguna uğradı.

S-400'lerin teslimatı öncesi CHP'nin Halk TV'sinde yapılan bir yorum, Sözcü, Fox TV, Oda TV gibi muhalif medyada bugüne kadar nasıl yalanlarla manipülasyon yapıldığı gerçeğini de gözler önüne serdi.

MİTOMANİK SÖZDE MUHALİF GAZETECİ!

​S-400'lerin Türkiye'ye gelmesiyle kendisine en fazla gülünen isimlerden biri de Sözcü Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı oldu. Gürcanlı, "Füzeleri vazo olarak kullanacağız, dekoratif olarak. 15 Temmuz'un etkisi bu. Amerikan uçakları çerçevesinde 15 Temmuz'da uçaklar bombaladı ya olur da bir darbe daha olursa biz kendi uçağımızı vuracağız S-400'lerle. Ben onu sarayın etrafına kuracaklarını düşünüyorum. Benim tahminim bu. Eğer bir tehdit olursa 15 Temmuz'da bu yaşandı. Böyle de bir senaryo var. Türk uçakları zamanında Türkiye'nin kalbini bombaladı. Onların nereye konuşlanacağına bakmak lazım. Ankara, Eskişehir bu menzilde olacağını düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Gürcanlı'nın hiçbir bilgiye dayanmadan sadece iktidara vurmak ve Türkiye'nin milli menfaatlerine karşı kitleleri yalanlarla manipüle etmek adına sıraladığı zırvaları, muhalif medyanın da halini göstermesi açısından ibretlik bir vaka oldu. S-400'lerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne konuşlandırılacağını iddia edecek kadar ileri giden kafalar, ülkede muhalefetin de "mitomani" yani kendi yalanlarına inanacak kadar ağır bir patolojik hale geldiğini gösterdi.

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