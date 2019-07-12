Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hayatını kaybeden yazar Mehmet Şevket Eygi için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Berat Albayrak, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmet Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
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