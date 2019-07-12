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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 02:20

Bakan Albayrak'tan için taziye mesajı

hayatını kaybeden yazar 'nin vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Berat Albayrak, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmet Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

hayatını kaybeden yazar için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Berat Albayrak, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmet Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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