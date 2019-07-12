Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
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