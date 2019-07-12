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  • Son Güncelleme: 13.07.2019 07:20

Son dakika haberi: ’da kaçak içki operasyonu: 19 kişi gözaltında

'da il genelinde kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla 'Sahte İçki Operasyonu' düzenlendi. Eğlence mekanlarına yapılan baskınlarda 19 kişi gözaltına alınırken, 560 şişe sahte içkiye el konuldu. Kriterlere uymayan iş yerlerine ise toplam 240 bin lira para cezası kesildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

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