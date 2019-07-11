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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 18:29

'ın ortağının sahip olduğu 'de başörtüsü ayrımcılığı

Şovmen ’ın ortağı Muızaffer Yıldırım'ın sahip olduğu ’e ait kafeye giden iki kadın başörtülü olduğu gerekçesiyle adeta kapı dışarı edildi. Mağdur kişiler, girişte güvenliklerin kendilerini durdurarak "bu kıyafetlerle giremezsiniz" dediğini ifade etti.

Bebek Otel'de başörtüsü ayrımcılığı

'daki 'de 28 Şubat'tan kalma çağdışı ayrımcılık uygulaması hortladı. Komedyen 'ın ortağı olan 'ın sahibi olduğu otel ve kafelerde tesettür yasağı uygulandığı ortaya çıktı. Skandal yasak uygulaması iş adamı Engin Yakut'un iki Arap misafiri ile Muzaffer Yıldırım'ın işlettiği Bebek Otel'in kafesine yaptırdığı rezervasyon için gitmesiyle gözler önüne serildi. Otuz yıldır Etilerde oturduğunu ve kısa süre öncesine kadar kafeye kapalı hanımların da geldiğini ifaden eden Yakut, "Ancak 29 Haziran'da yanımdaki misafir bayanların tesettürleri gerekçe gösterilerek bize rezervasyonumuz olmasına rağmen içeri alınmayacağımız söylendi. Güvenlik görevlileri 'İşletme sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kesin talimatı var kapalıları alamıyoruz' cevabı verdiler" dedi. Bu cevap üzerine karakola giderek otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Yakut, ifadesinde maruz kaldığı ayrımcılığı şöyle anlattı: "Bebek Oteli'nin kafesinden 3 kişilik rezervasyon yaptırdım. Saat 11.00 gibi kafeye gittik. Ancak girişte güvenlik bizi durdurarak giremeyeceğimizi söyledi.

'KAPALILARI ALMAYIN'
Ben de rezervasyon yaptırdığımı söyledim. O da 'Haklısınız ancak talimat var bu kılık kıyafetle giremezsiniz' dedi. Yani yanımdaki hanımların inançlarına uygun giydiği kıyafetlerle girmemizin yasak olduğunu söyledi. Ben de kim bu talimatı verdi hangi hakla kıyafete karışıyorsunuz diye sorunca oradaki güvenlik görevlisi 'Muzaffer Bey'in özel talimatıdır kapalı kılık kıyafetle kimseyi içeri almayın' dedi."

Star'a konuşan iş adamı Yakut kendilerine yapılan ayrımcılığın işletmenin kamera kayıtlarına da yansıdığını belirterek, "İslami kıyafetleri gerekçe gösterilerek, tesettür sebebiyle bayanların içeri alınmaması, TCK'ya göre ayrımcılık ve nefret suçudur. Avrupa insan hakları sözleşmelerine de aykırı bu..." diye konuştu.

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rafet AKSARI rafet AKSARI

Sizin zihniyetinize tüküreyim, sizden bir halt olmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.07.2019 14:42
diktat&#246;rler sizi.. diktatörler sizi..

ASIL SİZİN BEYNİNİZ KAPALI ,KİLİTLİ İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMA HADSİZLİĞİ SİZE YAKIŞIYORMU ?O ZAMAN SENİN PROGLARINADA KAPALI GELMESİN ,FİLMLERİNİ KAPALILAR İZLEMESİN DİYE BEYANAT VER ,,EĞER DELİKANLI İSEN..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.07.2019 11:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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