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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 22:28

kararı sonrası 'dan tepki çeken açıklama!

, inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından ünlü komedyen , hesabından ilginç ifadeler kullandı.

YSK kararı sonrası Cem Yılmaz'dan tepki çeken açıklama!

üyeleri, inin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. üyeleri, 'nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti.

YSK'nın seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının ardından Twitter hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yılmaz hesabından '' Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok.Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacagız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek.'' ifadelerini kullandı.

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