Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak günü 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yazıda böşörtüsü takan kadınları aşağılayan Özgentürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesine başvurulan Özgentürk, ifadesinde iğrenç ifadelerle dolu yazısını savunmuştu. Özgentürk, Sümerlilerden örneklerle başörtülülere hakareti aklamaya çalıştı. Cumhuriyet yazarı, yazıyı öğrencileri için yazdığını ileri sürmüştü.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet yazarı hakkında iddianame düzenlemişti. Hazırlanan iddianamede, başörtüsü takılması eyleminin fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu imasında bulunarak dini inanç ve gereği halkın belirlediği bir kesimini aşağılama kastı ile hareket ettiği anlatılmıştı.







SKANDAL İFADELER CEZASIZ KALMADI

3 yıla kadar hapsi istenen Özgentürk hakkında bugün karar çıktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak tarihli 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısında haddini aşan ifadeler kullanmıştı. Başörtüsünün bir gelenek olduğunu İslam'da yer olmadığını öne süren Özgentürk, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini öne süren aşağılık bir yazı kaleme almıştı.Özgentürk'ün skandal yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde: