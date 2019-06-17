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  • 18.06.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 01:37

'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İşte oy sayımının iptali sonrası Kaftancıoğlu ve CHP heyetinin yeni görüntüleri

seçimlerindeki şaibe ve usulsüzlüklerin ardından bazı ilçelerde sayımlar tekrar yapılmış, genelinin tekrar sayım kararı ise 'nin itirazı üzerine iptal edilmişti. Her defasında 'tekrar sayımın yapılmasına itiraz etmedik' açıklaması yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nu, iptal kararının alındığı sıralarda liderliğindeki CHP'li heyetin sevinç çığlıkları yalanladı.


seçimlerindeki şaibe ve usulsüzlüklerin ardından bazı ilçelerde sayımlar tekrar yapılmış, genelinin tekrar sayım kararı ise 'nin itirazı üzerine iptal edilmişti. Her defasında 'tekrar sayımın yapılmasına itiraz etmedik' açıklaması yapan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nu, iptal kararının alındığı sıralarda liderliğindeki CHP'li heyetin sevinç çığlıkları yalanladı.


TELEFONLA BİLDİRİLİYOR
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanlıoğlu ve beraberindeki teşkilat görevlileri İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu ve İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılması başvurusunun reddettiği kararı Kaftanlıoğlu'na telefonla bildiriliyor.

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