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  • 17.06.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 13:35

İşte 'nin konuştuğu canlı yayının ! ve ...

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde Cumhur ittifakının Başkan Adayı ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı canlı yayında karşı karşıya geldi. Binali Yıldırım'ın ortak yayının yapılacağı stüdyoya gelme anları kameralara yansıdı. İşte tarihi ortak yayının görüntüleri...


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile CHP Başkan Adayı , dün akşam Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci moderatörlüğünde ortak yayında bir araya geldi. İki adayın yayın öncesi karşılaşmalarına ilişkin görüntüler yayınlandı.



İmamoğlu yayın için hazırlık yaparken Yıldırım stüdyoya giriyor. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ile tokalaşarak selamlaşıyor. Binali Yıldırım daha sonra Küçükkaya ile tokalaştıktan sonra yayın ekibine başarı dileyerek yerine oturuyor.

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