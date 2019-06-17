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  • Son Güncelleme: 18.06.2019 01:25

'ın Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Mısır yönetimini etti

kuruluşlarınca, 'nin vefatı nedeniyle 'ın Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Ankara'da darbeci Mısır yönetimi protesto edildi

'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle 'de yaşayan Mısırlı öğrenciler ile çeşitli örgütlerinin üyeleri Mısır'ın Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Talha Şahin, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, beş senedir tutuklu olarak cezaevinde bulunan Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır yönetimini etmek için burada toplandıklarını ifade etti.

Mursi'nin Mısır'daki direnişin ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirten Şahin, "O gözü dönmüş vandallara, soykırımlara göz yuman Batı'ya, sivil ve barışçıl bir özgürlük mücadelesi nasıl verilir hem meydanlarda hem zindanlarda hem de mahkemede dersini vermişti. Şehadetiyle bizlere son bir ders verdi." diye konuştu.

Şahin, şunları kaydetti:
"Bugün burada şunu haykırmak için toplandık, Mursi şehit oldu diye sevinmeyin ey Firavunlar, bugün onlarca, yarın yüzlerce ve binlerce Mursi ile gelecek tiranlığınızı yıkıp, tahtınızı başınıza geçireceğiz. Şunu unutmayın biz var oldukça izzeti için, onuru için direnenler var olacaktır, biz var oldukça bir Mursi şehit olacak bin Mursi doğacaktır."

Açıklamanın ardından Muhammed Mursi için Kuran-ı Kerim okundu.

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