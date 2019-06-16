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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 03:47

'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj: ne yapacağını söylemeyi unuttu

Büyükşehir Belediye Başkan adayı , ortak canlı yayın sonrası sosyal medya hesabı Twitter’dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, “ çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu.” ifadelerini kullandı.

dün akşam ekrana gelen ile arasındaki ortak canlı yayına kilitlendi. adayı Ekrem İmamoğlu, daha önce söylediği sözleri unutup yalan ve inkar stratejisini uygularken Binali Yıldırım ise projelerini somut verilerle gözler önüne serdi.

"EKREM BEY ÇOK ŞEY ANLATTI DA, NE YAPACAĞINI SÖYLEMEYİ UNUTTU"
Ortak yayının sona ermesinin ardından Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldırım, " çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu." İfadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce retweet ve beğeni aldı.

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