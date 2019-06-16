Türkiye dün akşam ekrana gelen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayına kilitlendi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, daha önce söylediği sözleri unutup yalan ve inkar stratejisini uygularken Binali Yıldırım ise projelerini somut verilerle gözler önüne serdi.

"EKREM BEY ÇOK ŞEY ANLATTI DA, NE YAPACAĞINI SÖYLEMEYİ UNUTTU"

Ortak yayının sona ermesinin ardından Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldırım, "Ekrem Bey çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu." İfadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce retweet ve beğeni aldı.