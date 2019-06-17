Binali Yıldırım: Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir. Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı. Yolda geçerken bir motosiklet sürücüsü arkadaşımız hemen önümüzde kaza yaptı. Hemen durduk, arkadaşlar müdahale ettiler. Ayağında kırıklar var. Herhangi bir hayati tehlikesi yok.
Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Binali Yıldırım: Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir. Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı. Yolda geçerken bir motosiklet sürücüsü arkadaşımız hemen önümüzde kaza yaptı. Hemen durduk, arkadaşlar müdahale ettiler. Ayağında kırıklar var. Herhangi bir hayati tehlikesi yok.
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