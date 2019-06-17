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  • 18.06.2019 02:01
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 02:01

AK Partili Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz silahlı saldırıda hayatını kaybetti

'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu Abdulvahap Akdeniz hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AK Partili meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Ağır yaralanan Akdeniz ile Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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