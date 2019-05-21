CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait oyların sayımını durdurmak için iki defa İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

CHP; 7 ilçedeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait geçersiz oyların sayımının durdurulmasına yönelik İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP; Maltepe ilçesinde de önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılması için İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.





CHP ADAYI: "NEYİ ENGELLEDİK? ÖYLE HAKKIMIZ YOK. BİZ İTİRAZ ETMEDİK"

CHP adayı; CNN Türk Televizyonu'nda Ahmet Hakan'ın, "Binali bey, geçen hafta dedi ki, 'Bu işin en temiz şekli, bütün oyların yeniden sayılmasıydı' dedi, 'Bunu CHP itirazlarla engelledi' dedi. Niye engellediniz?" şeklindeki hatırlamasına, "Neyi engelledik? Öyle hakkımız yok. Biz itiraz etmedik" iddiasında bulundu.





İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIRKEN SAYIM DURDURULDU

AK Parti'nin itirazı üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verdi, söz konusu ilçelerde geçersiz oyların sayımının yapılmasına başlandı.





İSTANBUL İL SEÇİM KURULU; CHP'NİN İTİRAZI ÜZERİNE SAYIMI DURDURDU

CHP; 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımının durdurulmasını talep etti. İstanbul İl Seçim Kurulu, 2 Nisan 2019 tarihinde CHP'nin 7 ilçede ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti.





YSK, İSTANBUL İL SEÇİM KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.

YSK; CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait oyların tamamının sayılmasına yönelik verdiği "sayım durdurma" kararını kaldırarak o ilçelerde başlayan sayımların devamına hükmetti.





MALTEPE'DE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OYLARININ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu; 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin itirazı üzerine CHP, önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etti.





KURUL, CHP'NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OYLARININ SAYIMINI DURDURDU

İstanbul İl Seçim Kurulu; 3 Nisan 2019 tarihinde Maltepe ilçesinde sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.

YSK; İSTANBUL İL KURULU'NUN KARARINI KALDIRDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 4 Nisan 2019 tarihinde Maltepe ilçesinde tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar verdi.





SANDIKLARIN YÜZDE 10'U SAYILDI, 15 BİN 679 OYUN ÇALINDIĞI BELGELENDİ

İstanbul İl Seçim Kurulu; Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy tüm oylar, Kartal ve Ataşehir'de sadece ikinci ilçe seçim kurullarında oyların tamamı yeniden sayılmasına karar verildi. Kurul, tüm ilçelerde de geçersiz oyların sayılmasını istedi.

Tüm oyların yüzde 10'u tekrar sayıldı ve aradaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi. Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde oy hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor.