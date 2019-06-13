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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 18:47

İşte adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal görüntüleri

belediye Başkan adayı ’nun salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li , Haber’de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti. İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı görüntüler...

İmamoğlu tescilli yalancı çıktı! İşte o skandal görüntüler

belediye Başkan adayı 'nun salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li , Haber'de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti.

İmamoğlu skandal olayın ardından gözlerden kaybolmuş olayı unutturmak isterken cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun iyice psikolojisini bozan bu görüntülerde İmamoğlu'nun hakareti görülüyor. İmamoğlu ise bu görüntüyü yalanlama ve inkar yoluna giderek kendisinin hakaret etmediğini 'basitlik' dediğini öne sürdü.

En yandaş CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber'de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti. İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı görüntüler...

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