CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber'de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti.

İmamoğlu skandal olayın ardından gözlerden kaybolmuş olayı unutturmak isterken cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun iyice psikolojisini bozan bu görüntülerde İmamoğlu'nun hakareti görülüyor. İmamoğlu ise bu görüntüyü yalanlama ve inkar yoluna giderek kendisinin hakaret etmediğini 'basitlik' dediğini öne sürdü.

En yandaş CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber'de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti. İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı görüntüler...